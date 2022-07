Het begint eindelijk door te dringen dat de publieke omroep een enorme geldverspilling is waar alleen nog bejaarden naar kijken omdat jongeren überhaupt zijn afgehaakt bij lineaire televisie. Het is een groep diversiteitszoekende navelstaarders die alle beslissingen via 27 commissies laten lopen en dan nog uitkomen bij iets als Seef Spees. Zelfs het het Commissariaat voor de Media (CvdM) ziet in dat het zo niet langer kan en grote veranderingen nodig zijn om de publieke omroep enigszins toekomstbestendig te maken. Alle open deuren worden ingetrapt: de omroepen zijn te veel met zichzelf bezig, het idee van zuilen is zwaar achterhaald, kijken on demand is de toekomst en er is te weinig centrale sturing. Een plan om dit op te lossen blijft echter uit. Het CvdM geeft wel wat denkrichtingen mee, maar gooit het daadwerkelijke probleem over de schutting naar de volgende commissie/werkgroep/comité en zo modderen we voorlopig gewoon verder aan met de huidige Hilversumse puinhoop waar Nederland in Beweging gelijktijdig op twee zenders wordt uitgezonden en het reisbureau op volle toeren draait. Want iedereen is het er over eens dat de NPO moet veranderen, maar niemand wil de NPO veranderen.