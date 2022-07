: Even een snelle zoektocht op Wikipedia leert je dat het toch iets anders zit: "In het islamitische Fez in Marokko vond in 1033 een pogrom plaats met duizenden Joodse doden. In 1276 werden in dezelfde stad opnieuw Joden vermoord.

De eerste grote pogrom op Europese bodem was in 1066 in Granada in Andalusië. Moslims moordden toen het grootste deel van de Joodse gemeenschap uit met enkele duizenden doden als gevolg. De Joodse vizier Joseph ibn Naghrela werd gekruisigd en de Joodse wijk verwoest. In 1011 was er in Córdoba al een kleinere islamitische pogrom geweest."

En zo zijn er nog wel wat voorbeelden. Ook in de Koran en de Soenna zitten meerdere passages die ronduit negatief of hatelijk zijn ten opzichte van Joden (al dan niet in een bepaalde context) en door o.a. islamitische leiders en geestelijken worden onder meer deze passages en de Palestijnen/Israël gretig aangegrepen om Joden als zondebok te gebruiken. Het is te simplistisch om het antisemitisme uit islamitische hoek af te doen als een soort bezorgdheid om het lot van de Palestijnen. Alsof dat ook een rechtvaardiging zou zijn of het minder erg zou maken.