Ik vraag me af of dit kabinet een burgerforum niet verwart met een burgerberaad. In 2018 sprak Remkes hier al over als mogelijk waardevolle toevoeging aan de parlementaire democratie zoals we die nu kennen. Mijn indruk is dat dit kabinet gewoon een "partner in crime" zoekt in de vorm van een nietszeggend burgerforum. Bij een burgerberaad zou de kiezer/burger daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en als er iets is waar het kabinet niet van gediend is, dan is het wel dat burgers zich uitspreken. Iets meer achtergrond: decorrespondent.nl/11707/meer-dan-een...