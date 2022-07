In echte enquêtes onder echte Europeanen doet Amsterdam het helemaal niet slecht; 9e plaats van 600 populaire steden (met dank aan @Lorejas). www.telegraaf.nl/financieel/147882639...

Nou is een enquête geen wetenschap, maar de mening van een meneer Pellegrom in het Parool is natuurijk nog vele malen minder wetenschap. Zijn zogenaamde persoonlijke ervaringen zijn oncontroleerbaar, subjectief en totaal niet representatief. En zelfs als we die mening om zouden gloria-wekkeren tot een soort van feit dan betekent "ik heb liever geen Poolse buren" nog niet "ik ben xenofoob". Er zulllen ook mensen zijn die liever geen studenten, islamcritici of Brabanders als buur hebben. Dat is nog geen xenofobie.

We zien dus een krantekop gebaseerd op een persoonlijke mening die door werkelijke cijfers weerlegd wordt. Waarna er uit die belachelijke mening een nog belachelijker conclusie getrokken wordt.

Dat is helaas de norm geworden. Gisteren lazen we in het AD ook dat de holocaust wel mee viel; en op heden . nl stond wederom dat elke Nederlander een racist is.

Geen feiten, geen cijfers, slechts meningen. Waarom publiceren media die tot pakweg 1980 journalistieke waarden hadden dit soort onzin?

Veel van dit soort meningen-mensjes zijn bovendien zelf het perfecte voorbeeld van het tegendeel. Die Amma Asante van gisteren bijvoorbeeld kan helemaal niks, maar kon als immigrante toch opklimmen in de PvdA-baantjesmachines. nl.wikipedia.org/wiki/Amma_Asante_(po...)

Voor de mensen die dit land draaiende houden (boeren, bouwvakkers, techniek, transport, zorg, etc) zijn dit soort baantjesmachines er niet. Die mogen daar alleen aan meebetalen.

Waar komt die linkse haat tegen autochtone belastingbetalers toch vandaan?

Er wordt al decenniallang geroepen dat Nederlanders "racisten" zouden zijn, maar dat woord "racist" is hier een scheldwoord; geen compliment. We horen voortdurend dat Nederlanders niet gastvrij zijn maar ondertussen reist de hele wereld hier naartoe; en vrijwel niemand wordt uitgezet. We horen steeds dat Nederlanders "gierig" zijn maar de opvang van 1 asieleiser kost 30.000 per jaar; meer dan Jan Modaal netto verdient. Iedereen snapt dat dat onbetaalbaar is maar we zetten nog steeds niemand uit.

Alle haat tegen Nederlanders is nergens op gebaseerd.

Maar los nog van de feiten. Stel dat een klein percentage Nederlanders inderdaad bijna net zo racistisch zou zijn als Asante en al die andere subsidieracisten. Dan nog is dat een irrelevant non-issue vergeleken met echte problemen.

Bijvoorbeeld.

Als er ergens kopschopfilmpjes voorbijkomen dan zijn de daders in minimaal 95% van de gevallen van kleur, en de slachtoffers in 90% van de gevallen blank. Uitzendingen van Opsporing verzocht geven hetzelfde beeld. We zouden dat "racisme" kunnen noemen, maar zeker weten we dat niet. Het kan ook om geld, gekke schoenen of religie gaan.

En het maakt ook niet uit. Als ik door 4 man gekopschopt wordt wil ik dat het kopschoppen bestraft wordt, niet het motief. Misschien staat mijn huidskleur hen niet aan; nou en. Dat is prima zolang je je poten thuis houdt.

We moeten de boel omdraaien. Feiten boven meningen stellen. Echte delicten bestraffen; gedachtendelicten legaliseren. Niet speculeren over de gedachten van mensen die je niet kent en waar je helemaal niks van afweet.

Als in ieder geval de zelfpijpende "kwaliteitsmedia" weer zouden proberen de journalistiek te herstellen naar de situatie van vóór 1980 zal dit land veel leefbaarder worden.