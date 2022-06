Okee, dus BN'ers mogen niet meer optreden in gokreclames. Je niet iets laten aansmeren omdat Andy van der Meijde het zegt is trouwens een prima advies voor de meeste mensen en diezelfde meeste mensen zijn hartstikke goed in staat zélf te bepalen of ze wel of niet een gokje willen wagen. Maar goed, minister Franc Weerwind heeft zich laten opnaaien en komt nu aankakken met een of ander BN'er-verbod omdat gokreclames zo gevaarlijk zijn. Prima. Maar nu willen we ook alle BN'ers wég wég wég van de psychologische staatsterreur van de Postcodeloterij, de grootste spamfabriek van Nederland, met die ongevraagde troep die ze om de dag in je brievenbus mieteren. Alleen maar om mensen emotioneel te chanteren en financieel kapot te maken. Om oma, die haar pensioentje over de balk smijt omdat Caroline Tensen zo'n betrouwbare kop heeft. Om dat gezin uit die achterstandswijk, ze houden niks over, maar ze MOETEN wel meedoen, want de buren spelen ook allemaal mee. Om dat gedweep met die zogenaamde goede doelen terwijl al die topmensen en ambassadeurs hun zakken vullen: bloedgeld, dat is wat het is. Géén BN'ers meer bij de Spijtloterij. Niet die kwezel van een Cumberto Tan, die met z'n eigen talkshow op RTL-Postcodeloterij-4 betrouwbaarheid kweekt om het armlastige volk wat meer centen uit de zak te kunnen kloppen. Caroline Tensen, ze lijkt op je gezellige oma van wie je je eerste Tena Lady krijgt, maar als ambassadeur mensen op de rand van de afgrond het allerlaatste zetje geeft. De natte hooibaal Winston Gerschhthhschahnoznitwoitwz, wat is dat toch een mislukte liksteen van een paard. Dik miljonair en graait alsnog tonnen om mensen een toekomstdroom van lucht te geven. Luitjes koop toch allemaal een lot, SPEEL TOCH ALLEMAAL MEE, straks grijp je nog mis. Nicolette van Dam, met die volslagen nietskunner van haar vent, die wandelende handtas, eveneens voor 200.000 euro op de loonlijst. Ruud Gullit, voor wie mensen sinds 1988 naar de poorten van de hel zouden lopen, tegenwoordig een kinderlokker, al lokt hij geen kinderen met lolly's, maar volwassenen met FOMO. Kijk eens meneertje... ik heb hier FOMO... wil je het hebben? Ja toe maar... klik maar op 'betalen'.... En dat voor 48.000 euro per jaar. Walgelijk. ALLE BN'ERS WEG BIJ DE POSTCODELOTERIJ NU!!!!