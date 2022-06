Poetin heeft het ook goed voor elkaar trouwens Finland en Zweden lid van de NAVO maar dat niet alleen alle lidstaten gaan (nog) meer zware wapens sturen. Het devies. Poetin mag niet winnen. Koste wat het kost. Knap Vladje. Kan je wel quasi-macho doen in je rukbunker maar 12 jaar geleden was Rusland nog een vriend van NAVO. Nu is heel de NAVO niet alleen zichzelf maar ook Oekraïne tot de tanden aan het bewapenen.

Ik heb trouwens de speech van Biden gezien. Hahaha. Die man heeft ze wel allemaal op een rijtje maar hij kan gewoon geen normale speech geven. Zegt ie: "And we're happy to welcome Finland and Zwitserland euh I mean Zweden to NATO, gees I get so excited with the expansion of NATO I'm gaffing"

Wel leuk die zelfspot.