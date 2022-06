NOS Stories, waar jonge vrouwen meiden heten en de Chief Operations Officer van de NS "baas bij NS" is. Vorige keer over transjongeren, nu over transport, want ook daar zijn ongewenste penissen een vraagstuk. Maar goed, treinrukkers zijn natuurlijk al een thema sinds treinen [? citation needed]. De NOS sprak 650 jongeren, en sommige ervaringen zijn weer bijzonder schrijnend. ""Hij ging precies naast me zitten in een lege coupé", "hij ging steeds verder richting dat plekje beneden" en "hij kwam klaar op haar been". Het is een greep uit de ervaringen van de jongeren." Het zou... JE DOCHTER MAAR ZIJN!!!

Goed dat dit specifieke treinleed bovenop het reguliere treinleed nu eens gezichten krijgt. Gezichten waar de NS binnenkort dus live naar gaat kijken. "De NS gaat live meekijken op trajecten waar het aantal overlastmeldingen toeneemt, laat de spoorwegorganisatie weten na vragen van de NOS. Eerder werden camera's in de trein alleen gebruikt om na een incident de dader te kunnen opsporen. Het gaat vooralsnog om een proef op een klein deel van de trajecten. Directe aanleiding zijn de incidenten op het traject langs Hoorn, waar een zogenoemde 'treinrukker' actief was. De incidenten in Hoorn staan niet op zichzelf. Vorige maand werd in Alkmaar een jonge vrouw 40 minuten lang betast in de trein zonder dat er een conducteur ingreep."

Zou er iets mis zijn in dit land?

Archiefbeeld (2014)