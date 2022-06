Makkers we moeten het hebben over twee centimeter en dan niet die twee centimeter pierengeweld in uw onderbroek. Uw broekaas gebruikt u maar lekker om Samantha mee binnen te hengelen. Neen - HAGELSTENEN VAN TWEE CENTIMETER. Dan hebben we het al gauw over hagelstenen van vijf centimeter en voor je het weet lullen we over een complete Derbystar van een hagelsteen. Donderdag, Code Geel + hagelstenen uit de hel op het dak van uw prachtige (lol) Renault Arkana. Dat lijkt allemaal niet veel maar smijt maar eens een kiezelsteen van 2 centimeter vol in de smoel van uw achterbuurman Peter. Kijken of-ie dan nog steeds zo badinerend doet over hagelstenen. Nou dan! Overigens, de enige hagels die wij respecteren zijn gemaakt van pure chocolade en strooien we over een witte boterham met roomboter.

Kijk zo groot dus, maar dan in centimeters