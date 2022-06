Vier smoezen uit een moetleeslijst van 120 die door ambtenaren, advocaten, NAM, Shell, Rijksoverheid en noem ze maar op zijn ingezet om Groningers met aardgasschade met een kluitje in het veen te sturen. Maar toch moet Den Haag weer een parlementaire enquête houden om de vraag te stellen: wie zat fout en wie is gedupeerd? Wie maandag keek die weet het al lang. Voormalig Gasberader Susan Top stortte haar hart uit in een aardschokkend betoog. Vandaag zijn boosdoeners aan de beurt: topambtenaar George Verberg en vvd-kenau Annemarie J. Dus vandaag zal er worden geschmierd en gelogen, zullen actieve herinneringen vervaagd zijn en zal er meineed worden gepleegd. Want zo gaat dat nou eenmaal, op ieder groot dossier in Den Haag. Vraag jezelf eens af: als dit jouw huis was, je werd zo besodemieterd en betutteld door ambtenaren, en je had een trekker in de schuur staan. Wat zou je doen? Stream na de breek, Verberg is al bezig, Jorritsma om 13u30.

Dit was maandag en het doet PIJN