Treurig verhaal. Vond twee sleutelzinnen:

1) "It seems that a trans identity is offered to kids these days as a way out of their confusion and misery."

2) "What is particularly baffling is why a mental difficulty that suddenly arises in adolescence is treated as a newly revealed truth, rather than a problem to be worked through and overcome."

Vooral die tweede zin dringt door tot de kern van het probleem. Dat we hier te maken hebben met een ideologie die de pretentie heeft een diepere waarheid te ontsluieren, en dat de psychische problemen van de enkeling volledig bepaald worden door versluiering. Dat is een crypto-Freudiaanse manier van denken die we bij the Woke overal terugvinden.