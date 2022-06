In NL geldt meen ik ook geen grondwettelijk recht op abortus, is via gewone wetgeving geregeld. Plus, gaat Tom van der Lee op vakantie naar Spanje? Even chillen in Malta? Polen?

Ook binnen de EU is abortus niet onomstreden. Persoonlijk voor relatief vrije abortuswetgeving maar het is wel rechtvaardig dat staten in de VS het zelf mogen regelen. En veelzeggend dat in decennia in de VS geen gewone wetgeving is ontworpen - men wist wel dat dit binnen het Congres moeilijk was.

Juridisch was Roe vs Wade volgens experts - voor en tegen abortus - eigenlijk altijd al een gedrocht.