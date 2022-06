Het KNMI gaf vandaag Code Geel af voor heel Nederland maar trok de waarschuwing wegens politieke correctheid om 07:30 terug voor Noord Holland, Flevoland en Overijssel. Maar de rest van Nederland zal vandaag dus ophouden te bestaan zoals we het kenden. "Vanochtend trekken (onweers)buien over het noorden, noordoosten en zuiden. Vanmiddag kunnen ook in het midden nieuwe onweersbuien ontstaan. Bij buien kan plaatselijk veel regen vallen. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 60 km/uur." Dus, inklappen die parasol, stapelen dat tuinmeubilair, opbergen die tuinslangkoppelingen, ramen dicht en Twitter aan om met Gerrit Hiemstra ruzie te maken over de aard van dit weer, en de vraag of weer en klimaat nou hetzelfde zijn of niet.