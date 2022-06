Het stikstofdebat ontspoorde zojuist in de zoveelste zeversessie over toon & fatsoen. Caroline van der Plas stond gehakt te maken van het stikstofverhaal, dus Jesse Klaver greep in door haar te betichten van "complotten" en het in twijfel trekken van de integriteit van wetenschappers en journalisten. Nou deed Van der Plas dat helemaal niet, maar ze merkt wel zeer terecht op dat het niet de eerste keer zal zijn dat wetenschappers én journalisten voor politieke karretjes worden gespannen in Dit Land. Zie WODC, RIVM, OMT, zie NRC, zie VPRO - het gebeurt, telkens weer, maar Gloria Trekker mag het niet benoemen terwijl de Kamerleden van wie ze dat niet mag zeggen, zelf wel suggereren dat zijzelf voor het karretje van deze of gene lobby gespannen zou zijn. Waarop Lientje ook maar ontploft en dreigt om naar de rechter te stappen, wat eens te meer onderstreept dat de Tweede Kamer al lang niet meer de plek is waar de democratie wordt bestuurd - dat gebeurt bij de rechter.

Enfin. Ondertussen horen we dus ook nog een PowNed-podcast waarin professor Han Lindeboom vertelt dat hij van D66 klimaatkapelaan Tjeerd de Groot enkele kritische bevindingen over de stikstofsommen niet naar buiten mocht brengen, omdat het "koren op de molen van Baudet" zou zijn. WIE MOETEN WE NU GELOVEN? Als alle wetenschappers integer zijn, dan is Han Lindeboom het dus ook. En dat maakt Tjeerd de Groot dus een manipulatieve viezerik. Maar stel dat Lindeboom liegt, dan moet je de integriteit van de wetenschappers die wél precies vertellen wat de regering wil horen, dus ook in twijfel kunnen trekken. En die van de journalisten die het overschrijven eveneens. Zeg het maar hoor.