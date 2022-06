Typisch geval van je betaalt voor de locatie. Ziet er niet per se verkeerd uit als je van vrijstaand en rust houdt. Maar ik kan me nog herinneren eind jaren 90 20e eeuw toen ik met mijn ouders enkele jaren, als we weer even in Friesland waren, huizen gingen kijken voor de lol. Echt mooie stekken gezien, het duurste was misschien toen 400k gulden en dan had je echt een kast van een vrijstaand huis en tuin en locatie. Nu twintig jaar later dus her en der dit soort gedrochten voor hetzelfde geld. Dit had toen hooguit 50 a 100k gulden gekost denk ik.