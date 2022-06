Nou vrienden, wat gaan we doen deze zomer? Een vliegvakantie zit er niet in wegens #Schipholchaos en we gaan al helemaal niet onze koffers een dag eerder naar het vliegveld brengen alsof we onze kinderen afzetten voor een zuipweek in Albufeira om vervolgens zelf een dag later er alsnog achteraan te reizen. Een autovakantie gaat hem ook niet worden en niet alleen omdat Ans het altijd beter denkt te weten dan de navigatie en dat daardoor de eerste relationele moordplannen bij de ring van Parijs al de kop opsteken, maar vooral omdat die vloeibare dinosaurus bij de pomp tegenwoordig duurder is dan de auto waar het in verdwijnt. Met deze pompprijzen vol Poetinangst houden we geen geld meer over voor drinkpilsjes op de bestemming en dan heeft de reis geen zin. De internationale trein is alleen geschikt voor mensen met een speciale liefde voor zelfkastijding, dus daarom dachten we maar thuis te blijven en dagtripjes met de trein te maken. Mooi niet dus, want het spoor wordt één grote chaos. We hadden al uitvallende treinen door personeelstekort bij zowel de NS als de verkeersleiding en deze zomer komt daar nog een berg aan werkzaamheden aan het spoor bij. Reparaties die soms zelfs gelijk vallen met werkzaamheden aan de weg op hetzelfde traject, omdat onze overheid niet communiceert met onze overheid. "Maar dan is het verkeer er ook in één keer van verlost." Of u wel even blij wil zijn met de situatie. En wat die zomertripjes betreft: dat wordt toch weer een fietsvakantie naar de plaatselijke kroeg.