Kijken en d'r bij zijn - de webcam van politieke parenclub D66 is vandaag helemaal gratis open gezet. Geen geheime bijlagen, iedereen mag meegluren. Partijpooier Frans van Drimmelen is helaas niet aanwezig maar er zal genoeg spannends te zien zijn. Wat er staat te gebeuren, weten we niet precies - het liveprogramma kent een hoop glorie gaten. Misschien haalt Sjoerd Sjoerdsma zijn wapen wel uit de broek voor een rondje op z'n Russisch. Zou Tjeerd de Groot iets met dieren gaan doen, of misschien wel met halve dieren (ja ieder z'n ding hoor, wij oordelen niet)? Om 16u00 gaat het luikje in ieder geval open voor "Mijn naam is Jan Paternotte", en mag de tassendrager van Sigrid Kaag zijn meest sexy populistische sneren uitdelen aan de vele vijanden van D66. De hoofdact, tafeldanseres Kaag, het kersje ouwe besje van de clubtaart, geeft in ieder geval om 16u45 acte de présence. Oeh la la, alles live! Deel je spannendste kiekjes onder #D66congres en hou de Kleenex paraat want als dit geen soppen wordt...

#MeToo: krijgt awéér een nieuw onderzoek bij D66.

Vrijpostig

& opdringerig