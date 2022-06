Kamervragen lijken me op zijn plaats, met het associatieverdrag + inlegvel in de hand.

Als ik het goed begrijp was het land Oekraine in 2015 niet geschikt om kandidaat te worden. Want dat zei zelfs Rutte en al die andere oplichters, van Kees V. tm Livestro. het verdrag is helemaal geen opmaat naar.

Nu het in oorlog is 7 jaar later, is het opeens een geschikte kandidaat.

Helemaal gek geworden.