Vorige week berichtten wij, als groot liefhebbers van Oosterse literaire genres in 1.001 nachten, over het fameuze boekenbal van Rabat, dat met koninklijke égards is opgetuigd en waar roemruchte romanciers als Khalid Mourigh en Saïd El Haji de Nederlandse afvaardiging representeren. Retorische rijstwafel Nadia Bouras en Hassnae Bouazza, het talentloze zusje van, waren er ook. En deze schreeuwerige schildmaagden van de progressieve polder zwegen toen een lesbische schrijfster werd geweigerd op hun feestje. Ze zwegen over twee boeken die werden "teruggetrokken" van de beurs vanwege de onwelgevallige inhoud. En ze zwijgen nog steeds nu Ali Othman, de koningskritische blogger die voor de deur van de boeken-souk in Rabat werd opgepakt, tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Dit is waarom een andere Neder-Marokkaanse schrijver, Asis Aynan, (vzmh) dus niet ging. Maar Nadia & Hassnae, die hun dagen vullen met tieren tegen hun eigen zogenaamde sociale onderdrukking in het Land van Wierd Duk, die gingen wel - en die laten het allemaal stilletjes gebeuren. H Y P O C R I E T E N.