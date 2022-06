Nee, het is geen nieuws dat onze FvD-uil onjuistheden deelt op de Twitters. En nee, dit is niet het ergste nepnieuws dat hij verspreidde, het staat waarschijnlijk niet eens in de top honderd. Maar het blijft pijnlijk dat de man die zo kritisch wenst te zijn op sommige bronnen, andere informatie zo klakkeloos overneemt. Zoals bovenstaande afbeelding waarvan de Tweet claimt dat het de laatste foto is die de Cassini-Huygens sonde maakte voordat het op 15 september 2017 verdampte in de atmosfeer van Saturnus. Wat het dus niet is, want dit is slechts een 'artist impression' van dat moment. Een fantasietekeningetje dat nauwer verbonden is met de gedisneyficeerde ruimtewerkelijkheid van Star Wars dan met de gure grijstinten van de realiteit. Het excuus dat dit van een betrouwbare wetenschapsentertainer komt, gaat niet op, want dit account is eveneens helemaal nep. De sterrenstaarder waar u aan denkt is niet Neil Degrease Tyson, maar Neil deGrasse Tyson en die vindt u hierrr met blauw vinkje en al. Nu raakt niemand beschadigd door een incorrecte afbeelding van Saturnus, maar het is kenmerkend voor het gemak waarmee het FvD-opperhoofd nog immer onjuiste informatie doorpompt in het pseudo-integere jasje van een Kamerlid. In partij vol ja-knikkers draait de fantasiefabriek van deze politieke gele paraplu op volle toeren en deze keer gaat het weliswaar over een onschuldige ruimteplaat, maar de volgende keer over vier Marokkanen in een trein, de effectiviteit van mondkapjes of een geheime kindermoordende schaduwregering. Dus Thierry, doe zelf alsjeblieft eens iets meer onderzoek.