"Terrorisme kent geen religie of nationaliteit

Samen met Kees Van de Veen vijf dagen en een beetje in moskee geweest voor groot kerstverhaal in Dagblad van het Noorden. Om misschien wat onbegrip weg te nemen. Om een ander verhaal te vertellen. Gewoon met de simpele vraag: wat gebeurt er eigenlijk in zo’n moskee? En wat leeft daar?

Ik trof naast antwoorden op die vragen ook iets anders. Een verhaal over onbegrip. Over sluimerende angst.

Angst? Zeker.

Want – we durven het misschien niet toe te geven – we zijn met z’n allen bang. Voor de islam. Voor moslims. Waarom? Omdat we het niet echt kennen. Iedereen weet: onbekend maakt onbemind.

Even eerlijk: wie van jullie is ooit echt in een moskee in Nederland geweest? Ging het gesprek aan met de moslims? Ik tot deze reportage nooit. Maar met de kennis van nu zou ik zeggen: doe het. Het geeft een genuanceerd beeld. Niet het beeld dat sommige politici en hun volgelingen ons voorhouden. Dat het allemaal terroristen met bomgordels en geweren zijn. Dat we constant gevaar lopen door de islam.

Hoe anders is de werkelijkheid.

Ik trof vriendelijke, aardige en lieve mensen. Die zich ook zorgen maken. Bang zijn voor de sfeer die aan het verharden is in ons land. Maar ook zij verwerpen het verschrikkelijke gedrag van het handjevol met barbaren die claimen anderen te vermoorden vanwege het geloof. Zoals een van de mannen uit de moskee treffend zei: terrorisme kent geen religie of nationaliteit. Deze lui kennen de Koran niet eens.

Daarom: maak die stap en loop eens een moskee binnen. Grote kans dat je hartelijke mensen ontmoet die eigenlijk hetzelfde willen als wij, niet-moslims. Rust, vrede en een goed leven. Dat is althans hoe ik het heb ervaren.

Hoor graag – staat in de kerstbijlage van morgen – wat jullie van het verhaal vinden. En een fijn kerstfeest allemaal met een goed en gezond 2016 voor iedereen! Met respect voor elkaar!"

www.sikkom.nl/terrorisme-kent-geen-re...

Alweer zo'n leuk kiekje Kees!