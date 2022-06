De beste LP van The Rolling Stones was hun 1e LP uit 1964 en ook Let It Bleed was goed. Toen kwam die giterenjengelaar Mick Taylor erbij en was het 1 brij van gitarengejengel. Heb allen LP’s van de Stones tot Let It Bleed. Dat was de laatste LP die ik van ze kocht. In 73 of 74 ben ik nog naar een concert geweest in Rotterdam maar vond er niks aan.