@Papa Jones | 13-06-22 | 15:56:

Niet heel veel meer lijkt me. Want: de lockdown was er om corona besmetting te voorkomen -flatten the curve.

Dat kan dus betekenen: dat doordat scholen zijn gesloten er minder druk was op de zorg waardoor meer mensen zorg hebben ontvangen waardoor er meer mensen corona hebben overleefd. Immers als ziekenhuizen vol liggen en vaker nee moeten verkopen waren er meer mensen overleden (piekbelasting).

Als dat laatste waar was dan is de kans groot dat er meer mensen en dus ook leraren aan corona waren overleden. Echter, inmiddels heeft iedereen wel een keer corona gehad en zijn er mensen aan overleden, de meesten, zo niet bijna iedereen heeft dat zonder medisch ingrijpen doorstaan. Dat geld dus ook voor bijna álle leraren.

In totaal zijn er 22.336 mensen aan corona overleden (0,001 % van de bevolking bron: coronadashboard.rijksoverheid.nl/land...) Er zijn zo’n 250.000 leraren in Nederland, als daarvan ook 0,001% is overleden dan komt dat neer op 3 - 4 leraren op een bestand van 250.000. Laat het zo zijn dat het 10 of zelfs het 100 voudige daarvan was overleden (wat onwaarschijnlijk is) dan zou dat in het ergste geval gaan om 400 leraren. Niet eens de helft van 1000.

Maw we zullen het nooit weten maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de maatregelen 1000-den levens van leraren hebben gered. Handig om mee te wegen in de herkansing. Dus wat de stelling van Mokum Kosher impliceert lijkt correct.