U weet wel waarom er Nederlanders zijn die in zo'n Dodge Ram 1500 of een Ford F150 rijden - en dan hebben we het dus niet over de Nederlanders die in Nieuwleusen of Dalfsen wonen en zo'n ding om allerlei redenen echt nodig hebben, we hebben het over mensen die in het centrum van Amsterdam wonen: die hebben zo'n ding om hun piklengte te compenseren. Een ongeschreven bilaterale overeenkomst tussen fietsers en centrumbewoners met zo'n cowboypick-up is dan ook dat de fietsers heel hard 'hé jij daar met je superkleine pik!' mogen roepen. Enfin, we vragen ons nu wel af hoe ongelooflijk groot de zak is van de mensen die een Microlino hebben besteld. Microlino, het klinkt als een bord spaghetti, vorrei un piatto di spaghetti alla microlino, en het stuurt waarschijnlijk ook als een bord spaghetti. De Microlino is een compacte EV met een elektromotor die hetzelfde vermogen levert als een mediumharde scheet uit uw kont en de topsnelheid is negentig kilometer per uur. Dat is was voor Sander Dekker niet onhaalbaar op zijn fiets. De deur van het ding zit aan de voorkant en hen (de Microlino is namelijk genderneutraal) ziet eruit als een ei. En dan niet zo'n ei op uw bord, maar zo'n genotsding die Samantha vroeger bij zichzelf naar binnen schoof, het hele café ervan wist en iedereen van Jeffrey met de afstandsbediening mocht spelen. Zo'n ei, u hoeft 'hen' na het rondje door de wasstraat alleen maar in te smeren met vaseline en dan kan ook dit ding bij de vrouw naar binnen. VROEM! De uitgang (u dient deze "auto" enkel te verlaten) zit aan de voorkant en we dachten nog zo dat we met z'n allen hadden afgesproken dat niet te doen. ENFIN, het nieuws is dus dat er al 30.000 van die dingen zijn verkocht. Aan vrouwen. Of mannen met een heel lange lul.