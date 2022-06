In de vErVeLeNdE sTaTeN zijn weer eens een zooi kindjes neergemaaid en dat betekent dat het wapendebat in Nederland irrationeel oplaait. Nou, daar heeft Bill Maher een clipje bij gemaakt voor ons, dat voor totale verwarring kan zorgen. Want hij sloopt woke Hollywood MAAR OOK de Amerikaanse wapenwetten MAAR OOK de hypocrisie van deuglinks MAAR OOK de platte retoriek van edele wraak - ja het is waarlijk een uitermate verwarrend fragmentje uit Real Time maar het bevat wel zo veel explosieve triggers zonder trekker dat we het graag even op een tot dit moment nog vreedzame zondag aan u voorleggen. Schiet maar.

Bonus over de hypocrisie van Amerikaanse MSM