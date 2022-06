Helaas red je het daarmee niet.

Ten eerste omdat de opvolgers "met hetzelfde sop overgoten" zijn. Wordt binnen de kortste keren dus een gevalletje "same shit, different players".

Ten tweede, de cultuur van liegen & bedriegen en vooral niet je kop boven het maaiveld zit in de haarvaten van de BZK cultuur (en in die van menig ander departement). De ambtelijke cultuur is strikt hiërarchisch, eigen initiatief is daardoor nauwelijks aanwezig en het gevolg is een bureaucratische toepassing van regels & procedures. Met niet zelden een shitstorm (QED) omdat - vroeg of laat - het deksel van de gierput komt.

Een oplossing voor dit probleem ?. Eigenlijk gewoon onmogelijk. Absolute bestuurlijke macht corrumpeert absoluut omdat een overheid de rechtmatigheid van handelen kan verdoezelen via wetten en regels, dat ook gewoon doet en er gewoon bunkerhard over liegt & bedriegt. En ook nog eens de machtsmiddelen heeft om het af te dwingen. En een (steeds groter wordend) legertje ambtelijke 'laven heeft die braaf doen wat als oekaze door het departement waait. En we zijn als burger hard op weg om op supranationaal niveau dezelfde spreekwoordelijke bietenbrug op gestuurd te worden. Menig Brusselse apparatsjik loopt inmiddels zwaar kwijlend door de gangen van het EU Politburo.