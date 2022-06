Te weinig, te laat, "slappe hap"-leiding en vooral "voor de bühne" omdat het probleem niet meer fatsoenlijk valt te ontkennen. Ik geloof niet dat het gros van de dienders rassies en dieskrieminasies in elkaar zit. Ik kan mij wel heel goed voorstellen dat je als diender - door de praktijk van alle dag en door de opgedane ervaring - een onderbouwde houding en zekere vooringenomenheid hebt ten aanzien van bepaalde groepen medelanders, al dan niet met een zekere ethnische achtergrond. Als popo kom je immers beroepsmatig niet dagelijks de fine fleur van onze samenleving tegen.

Niks mis mee, is nogal menselijk. En we doen het zelf ook hè ? Wij hebben een hekel aan Duitsers ("te vaak een te grote muil"), Fransen ("arrogant kudtvolk"), Italianen ("jankmuilen" en "jatten is het eerste werkwoord wat ze leren"). Om over MOE-landers (Roemeens jatvolk, Pools zuipcrapuul en Bulgaars oplichtersvolk) en zuid Mediterraans woestijnvolk nog maar te zwijgen. En dan hebben we natuurlijk het binnenlandse gedeelte nog (volk uit 020, alles ten zuiden van de grote rivieren, alles ten noorden & oosten van Amersfoort. En natuurlijk het sissende "je weet tog"/"hé broer" volk, al dan niet voorzien van bontkraag maar wel vaak in de ingesleten slachtofferrol).

Maar, dat de pliesie intern de eigen collega's (met een andere etnische achtergrond) afzeikt/kaltstellt en wegpest is gewoon diep triest. Dat de "leidinggevenden" dit tolereren toont aan dat er dus gewoon geen leiding gegeven wordt. Juist in een organisatie waarin je blindelings moet kunnen vertrouwen op je collega's (en je "leiding") is dit redelijk onbegrijpelijk.