We dienden Wob-verzoeken in, we hielden ons keurig aan de termijnen en we trokken de ministeries bijtijds aan hun jasjes toen ze de termijnen overschreden. We gingen naar de rechter en kregen gelijk toen het allemaal écht te lang ging duren, daarna stuurde Rutte een landsadvocaat van dat frauduleuze kantoor op ons af en ook daar maakte de rechter korte metten mee. Maar toch kwam er op was los stencilwerk nog nauwelijks wat vrij van de gevraagde documenten. Jasper van Dijk stelde Kamervragen, GeenStijl zat in het vragenuur - hartstikke leuk maar het leidde tot niks. Er ging een motie van Jasper achteraan en daar is nu over gestemd. Sja, sorry, het elan is verdampt en de nieuwe bestuurscultuurgeintjes hebben een baard, dus we noteren droog: de vier coalitiepartijen zijn weer eens tegen het volgen van wetten en regels die ook gewoon voor hen gelden. We mogen het niet zeggen van Mark maar: we zien een patroon.

