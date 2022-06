A) Poetin laat Russisch leger oefenen met het minst gedateerde spul dat hij nog over heeft

B) Afdeling PvdA Geldermalsen ontsteekt vreugdevuur wegens mogelijke fusie met GroenLinks

C) Conservatieve Partij Engeland bereidt ritueel voor waarbij Boris Johnson 16 dartpijltjes in moet slikken

D) Iets met kamperen

E) Pinkstervuur pyromanenvereniging Hoogezand-Sappemeer unaniem belachelijk groot succes

F) Iets raars in België

G) Geen idee, maar er is in ieder geval beter over nagedacht dan over die nieuwe quiz van Matthijs van Nieuwkerk

H) Anders, namelijk...