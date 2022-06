Bericht van uw huis-jager:

In de achterhoede van milieuclubs en linkse partijen vindt een gevecht plaats dat onzichtbaar is voor ‘het gewone volk’ maar niet onbelangrijk.

Met de oprichting van de Partij van de Dieren en de vorming van de top hiervan ontstond iets dat ongekend is in wereld en zeker het ‘vrije Nederland’.

Een zeer centraal geleide partij waarbij de top religieus geïnspireerd is (7e-dag-adventisten, een soort protestante sekte) en Niko Koffeman (Senator pvdd, media magnaat, en vegetarische slager multimiljonair), AVRO-TROS-icoon Antoinettes Hertsenberg en Marianne Thieme oa volgeling in die kerk zijn,

Volgens een insider zien zij dieren als ware het pleegkinderen.

Een continu media machine is bezig om (wat Koffeman als vak heeft€ maatschappij en bestuurders te beïnvloeden met enorme Funding.

Oa postcodeloterij etc storten miljoenen in die hoek.

Het creëren van matketingtermen als hobbyjaher of plezierjager worden weid verspreid.

Met enorme fondsen wordt zand in de motor van provincie en raad van State gegooid, om maar rechtszaak na rechtszaak te voeren.

Plotselinge verschijning van wolf, otter, goudjakhals lijkt niet altijd alleen logisch verklaarbaar.

En in een doolhof van goed bedoelende ecologen heeft het er de schijn van dat desinformatie en een trollenleger ook professioneel wordt ingezet.

Onlangs bleek Senator Koffeman al jaren met Twitter onder de naam ‘@Volgzwijn’ propaganda te verspreiden en politici/bestuurders de maat te nemen.

Een leger trollen van Faunabescherming (activistenclub van Koffeman) en PvdD retweet en geeft commentaar via achter de schermen oproepen.

Ondertussen zijn minder mondige cologne, échte onderzoekers, veel gekuanceerder en positiever over jacht, Jagersverenigng beheren van populaties in onze cultuurnatuur waar niets op échte natuur lijkt.

De bekende vorm van een extreem gefinancierde kleine groep die bovengemiddeld macht uitoefent tegen iedere vorm van democratie in, via achterkamers, lijkt steeds bevestigd.

En reken maar dat uw poes, hond, paard, vos-hobby, bijenhoning, geleidehond, rijpaard etc straks ook op de afschaf-lijst staan.

Want dieren = mensen.