Het is vandaag D-Day .................... Dat was nogeens nieuw elan op de 6e June 1944 nog. D-Day Omaha Beach June 6th ...............



Definitely not Woke !! ...... en er waren ook geen Marokkaanse divisies bij wat die import ons soms probeert te doen geloven



media.defense.gov/2016/Jun/06/2001549...



This morning 78-years ago the allied forces landed in Normandy. On that day between 6:30 a.m. and midnight, the first 150,000 US, British and Canadian troops where put onshore.