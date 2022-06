Het is altijd weer de gewone man die de dupe is van de sterke inflatie. De gewone man die hem even helemaal vol wil gooien in Duitsland. De gewone man die zich wil onderdompelen in andere culturen. De gewone man die bij de fräulein een biertje bestelt...en nog één...en nog één. De gewone man die uit volle borst Duitse schlagers meebrult terwijl hij de tekst er absoluut niet van kent en dan nog maar een biertje bestelt. De gewone man die uiteindelijk laveloos uit een overvolle tent komt rollen. De gewone man die het in dat benevelde moment een goed idee lijkt om nog even de kermis te bezoeken. De gewone man die een donker hoekje achter een afzetting compleet onderbarft. De gewone man die na vaak vallen en opstaan op wonderbaarlijke wijze toch zijn bed weet te vinden. De gewone man die zijn hotelkamer ziet draaien voordat hij in een comateuze slaap wegzakt. En de gewone man die het de volgende dag allemaal nog een keer doet. Die gewone man dus, die moet 13,80 euro (ex. Bedienungsgeld) per liter bier betalen tijdens het komende Oktoberfest. Sterkte gewone man!