Ja, anders verrotten ze in één of ander gezellig kamp in Noord Syrië. Of in Irak in een vochtige kelder voor dertig jaar. Als ze geluk hebben. Dus ja, iedereen begrijpt waarom ze terug willen.

Volgens het Nederlands recht is dan ook de vraag welke bewijsbare misdaden gepleegd zijn. Dat is lastig na te gaan dus bewijs is er vaak niet. Hooguit wat getuigen. Het zijn natuurlijk domme wijven en sommigen zijn kwaadaardige wijven die dingen hebben gedaan. Volgens mij hebben ze die dingen daar gedaan en niet hier dus hebben ze recht op een gevangenis in Syrië vind ik. Is dat onaardig? Ja. Maar keuzes hebben gevolgen.