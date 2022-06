Gevoelig zinnetje wel van Jonkvrouw Karin uit Zweden: "In het eindbeeld maakt het niet meer uit wie een Nederlands vlaggetje of een Duits vlaggetje op de mouw heeft." Er waren tijden die al wel heel lang geleden zijn maar waarvan we in ieder "debat" nog doen of het vorige week was, dat mensen werden kaalgeschoren en op een platte kar door het dorp werden getrokken als ze een Nederlander waren die een Duits vlaggetje op de mouw hadden. Maar hee, wat maakt het nog uit in een wereld waarin legers alleen nog op papier bestaan. Minister van Defensie Ollongren - grap op zich, wel - heeft een dikke nieuwe defensienota uitgebracht waarin een leger dat bijna niet bestaat een soort Rusland/Oekraïne-bonus van vijf miljard krijgt. Op papier voor nieuw speelgoed, in de praktijk voor gigantisch achterstallig onderhoud en in werkelijkheid dus allemaal omdat Poetin onze globalisten eindelijk een duwtje richting een Europees Leger heeft kunnen geven. We willen er best kwaad om worden maar we kennen ook die statistiek van hoe belachelijk klein het percentage Nederlanders is dat überhaupt (Duits woord - red.) met een Nederlands vlaggetje op hun mouw voor Nederland wil vechten. En weet je wie wel voor hun land wilden vechten? Genau.

