Leuk om te hebben als je in Duitsland woont: de Mercedes AMG One. Is in Nederland niet meer te betalen en dat komt allemaal door Mark 'Saab' Rutte: het apparaat rijdt dankzij een 1.6 liter V6 motor afkomstig uit de Formule 1 immers een miljoen op één, dus aan de peutpaal hangen kan alleen nog maar in Duitsland. Heeft ook vier elektromotoren voor extra mieterigheid. De bazen van Mercedes waren 'dronken' toen ze een handtekening zetten onder het project. Er worden er 275 gebouwd à 2,2 miljoen euro per stuk en die zijn allemaal al verkocht - wachten op het moment dat een of andere YouTube-kneus dat ding in elkaar vouwt. Hopelijk stuitert-ie wat minder dan die vrachtwagen van Lewis Huilbek, anders moet je nog een knarsbitje aanschaffen ook. En u maar kiezen: de AMG One of de Aston Martin Valkendinges?

Dit was pas een raceauto