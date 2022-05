En toch is het zo

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid.

Maar op een iets andere manier dan ze bedoelen.

Je moet je het handjes en voetjes geven. In de gaten hebben wat het is en niet is.

We zijn verwende rijkeluis kinderen.

We hebben geen idee waar onze vrijheid vandaan komt.

We merken het niet eens.

Ayaan Hirsi Ali heeft ook wel eens aangegeven dat misschien voormalige oostblok mensen (Nausica Marbe bv) zich hiervan bewuster zijn.

Het gevaar is dat we het verlies van die vrijheid niet merken. En niet op tijd tegengas geven maar te tolerant kunnen zijn tegen intolerantie. Of laten bang maken.

Dus is het best vreemd dat we moeten kiezen tussen ondoordachte inclusiviteit en vrijheid.