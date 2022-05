Ja sorry, toch nog even terugkomen op dit anonieme reaguursel in NRC Handelsblad. De stelling van het artikel 'Gezond wantrouwen is goed, maar giftig wantrouwen is een doodlopende weg' is eigenlijk dat wantrouwen goed is als NRC-redacteuren het hebben, want dat is gezond, maar slecht als gewone mensen het hebben, want dan is het giftig. Onderzoek door concurrent Volkskrant naar rol Sigrid Kaag in misbruikdoofpot: fout. Onderzoek door NRC naar vriendjespolitiek in Limburg: goed. Verontwaardiging over lastige vragen van concurrent Volkskrant aan Kaag: goed. Limburgse bestuurders die een meldpunt tegen NRC opzetten: fout. Altijd fijn als morele hoogmoed omtrent het landsbelang het eigenbelang omtrent de losse verkoop niet in de weg zit.

Maar waar wij eigenlijk het meest over vielen was dit zinnetje, in een opsomming van allemaal dingen die Mark Rutte verkeerd heeft gedaan: "De poging om luis-in-de-pels Pieter Omtzigt te neutraliseren (‘functie elders’)" Ja kom nou zeg. Weet u welke krant, volledig vervuld van giftig wantrouwen, maar van geen ophouden wist in haar poging Pieter Omtzigt te neutraliseren ('positie onhoudbaar')? NRC Handelsblad zelf, met de giftige Frits Abrahams, de giftige Joshua Livestro, de giftige Steven Derix, de giftige Mark Kranenburg en al die andere giftige lakeien van de macht. Wellicht is GeenStijl niet de meest geëigende blog om NRC Handelsblad de maat te nemen, maar NRC Handelsblad is zeker niet de meest geëigende krant om dit soort van iedere zelfreflectie gespeende commentaren te plaatsen. Wat een kutkrant zeg.