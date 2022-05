De ironie! In 1986, toen er in Nederland 800.000 werkelozen waren, zocht ik een baan nadat ik gestopt was met een derde mislukte studie (lang verhaal, niet interessant). Ik reageerde op een advertentie in de Volkskrant en werd direct aangenomen. Eerst was ik geweldig blij, later wat minder omdat het een rotbaan was. Telefonische advertentieverkoop bij het Utrechts Nieuwsblad. Enfin, 36 jaar later is er een tekort aan arbeidskrachten. De markt schreeuwt om werknemers en ik ben werkeloos. Dus zou je zeggen: ga solliciteren. Niet dus. Ruim dertig jaar werkervaring heeft me geleerd dat je van werken niet gelukkig wordt en als je het geld niet nodig hebt, er beter verre van kunt blijven. Dus zit ik elke werkdag vanachter mijn koffie met biscuit gelukzalig te kijken naar mijn buren die met een verbeten trek in hun auto stappen om hun salaris te verdienen. En in tegenstelling tot hen ben ik gelukkig.