Zit even te kijken in Google Earth. Kwam in L'Escala terecht, in de wijk Riells, waar de camping Riells ligt. Daar zijn we onze vakanties begonnen eind jaren '70, was toen nog een camping midden in een woestenij. Is nu een hele wijk met vakantiehuisjes zie ik.



Vorige week was hier ergens een gesprek over Ravioli, dit is de camping waar ik voor het eerst met die pasta in aanraking kwam - en het niet lekker vond.