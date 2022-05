Iedereen kan wel de hele tijd alleen maar vragen stellen over Klaus Schwab en de wereldregering en nanochips en de plandemie en de apenpokken (gaat 'm niet worden, folks) en de CO2-paspoorten enzo, maar ondertussen staat La Reina Máxima weer mooi de handjes uit de mouwen te steken als levend visitiekaartje voor Shithole Country the Netherlands. Wat er verder ook gebeurt in Davos, we staan er bij de wereldwappiepers sowieso schitterend op. Wist u trouwens dat er dus in Nederland een familie is met zulke goede contacten in de regering dat ze helemaal geen belasting hoeven te betalen? Zoek dat eens uit anders!

Stralende Vorstin

"Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen, mijnheer Kissinger?"