Ik heb gewerkt voor een grote baas in de media wereld. Kerel gooide met geld en was goed in het meepraten in buzzwords en hippe termen. Alles moest Groen volgens hem. Met hoofdletter. Nou, mooi. Ik kon me daar in vinden. Toen we vluchten gingen boeken stelde ik dat we ook een luxe bus konden huren. En dan 's nachts op de bus slapen- Nee. Hij meende namelijk niet dat hij zelf groen ging doen. Hij beweerde dat hij bij het vliegen een financiële bijdrage maakte om groene bomen te planten in regenwoud-bla-bla. Een ander mocht het groene werk leveren. Hij gaf wel geld ofzo. Ik hard zoeken naar een vakje dat ik aankon vinken bij KLM over het regenwoud. Werd meneer boos dat ik niet snel genoeg klaar was met vluchten boeken.

Het draait allemaal om een groen imago om financiering makkelijker te maken. 10 jaar terug was het 'native advertising', 'VR' en 'cloud computing' waardoor je plots 100 miljoen meer waard kon zijn. Iedereen had een bullshit propositie. En Alibaba nu ook. Ze geven niets om klimaat. Anders wierpen ze 99.99% van hun nutteloze pruts producten en omslachtige/vervuilende logistiek in de ban. Ze willen consumenten in een hoekje drijven, meer niet.