Dat is het helemaal. Het gaat om de grond. Zoals je stelt is die in Nederland erg veel waard en in de ogen van projectontwikkelaars zitten daar onrendabele boeren op. De regering luistert alleen naar die projectontwikkelaars en er is een monsterverbond met milieuwappies. De klimaattafel zijn nog steeds geheim, we mogen niet weten wie daar aanzitten. Dat zegt genoeg.

Stikstof is geen gif, het is voor planten voedsel. De natuur gaat er niet aan, maar past zich aan. Heide en zandverstuivingen worden van nature bosgebied, maar er zijn “natuurbeheerders” die dat niet willen. Natura 2000 is geen natuur, het is een dossier, een beleid.