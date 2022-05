Je hebt grillburgers, vegaburgers, kaasburgers en Nederlandse Staatsburgers. Nou, dit is er eentje hoor. Yahye Mohamed Omar sneed iemands oor er af, en als dat geen rijke Hollandsche traditie (zie ook: beroemd schilderij) is, weten we wij het ook niet meer. Bij de NOS, waar ze standaard strooien met termen als "wit" en "zwart", heeft meneer de staatsburger een blur en een initiaal gekregen tot grote woede van de Deense politie, want dat is natuurlijk opsporing van lik-me-vestje. Dus daarom hebben wij de Deense T. er maar even bijgepakt voor volledige naam en foto. At your service! Yahye niet zelf benaderen, maar altijd pliesie bellen.

Foto: Staatsburger Omar