Ben sinds zes jaar vrijgezel en niet actief op zoek want ik vermaak mezelf prima alleen, loop wel eens tegen een achterbuurvrouw aan af en toe en dat ga ik dan ook zeker niet uit de weg. Maar gisteren, gisteren in de Jumbo kwam ik een ex-caissière van de Lidl tegen, in de tijd dat ze daar werkte vele jaren geleden was er altijd zo’n spanning als ik bij haar afrekende, leuk praatje en min of meer een klik. Ik kwam haar dus gisteren tegen in de Jumbo en haar ogen bleven mij achtervolgen, dat weet ik alleen natuurlijk omdat ook mijn ogen op haar gericht waren. Later op de parkeerplaats reed ze voorbij in haar auto en zwaaide naar mij die net de Jumbo naar buiten gelopen kwam. Mijn dag kon niet meer stuk. Volgende keer spreek ik haar aan en nodig haar uit voor een drankje, niet geschoten is misgeschoten. Nogmaals, ik vermaak mezelf prima alleen maar heb voor haar toch altijd een zwak gehad. Polp!