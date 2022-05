De belangrijkste kwaliteit van de zandhagedis? Hij is er. Dat is het. Dat is zijn enige en daarmee ook belangrijkste kwaliteit. Een zandhagedis kan he-le-maal niks. Uit een ei kruipen, paar jaar leven, doodgaan, klaar en verder loopt-ie alleen maar in de weg. Dan is er ook nog de hazelworm en dat is al helemaal een waardeloze tuinslang met een hartslag. Het is een soort slang, maar dan een stuk minder indrukwekkend, want het is een worm. WOW PIET, HEB JIJ EEN SLANG IN JE BROEK? Nee Truus, het is een worm. Loser! ENFIN, die zandhagedis is het mensenplezier weer eens aan het vergallen met zijn nutteloze leven. Eerst liep hij defensietrucks in de weg. Toen probeerde hij met de al even walgelijke rugstreeppad een streep te zetten door de F1. Faalde natuurlijk keihard. En nu mogen mensen niet meer mountainbiken. Waardeloze zandhagedis, waar heb jij het toch aan verdiend dat 'natuurbeschermers' jou inzetten als chagrijnig zeikbeest?

Wat mag de zandhagedis van u allemaal dwarsbomen? Kies verstandig Defensie wel, Formule 1 wel, mountainbiken wel

Defensie niet, Formule 1 wel, mountainbiken wel

Defensie wel, Formule 1 niet, mountainbiken wel

Defensie wel, Formule 1 wel, mountainbiken niet

Defensie niet, Formule 1 niet, mountainbiken wel

Defensie wel, Formule 1 niet, mountainbiken niet

Defensie niet, Formule 1 niet, mountainbiken niet

Defensie niet, Formule 1 wel, mountainbiken niet



