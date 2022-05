Hee kijk. Een gratis tiny house. Wit ook nog eens, past mooi bij de Miele. Dat rode kruis even overschilderen aub, want kwetsend en aanstootgevend. Deze week weer 700 met een sterretje erbij. Want IND en COA (lees: d66 en vvd) gaan gewoon door met de gruttocide van Nederland, dat ieder jaar groeit met een stad zo groot als [even vragen aan Jan Latten]. En dat komt allemaal omdat De Nederlandse Vrouw liever met de meiden op het terras zit met een wijntje, dan keurig 2,1 tot 3,0 kinderen groot te brengen en fatsoenlijk op te voeden. Zeggen wij niet, zegt Louise Fresco in NRC Omvolkingsblad. Migratie is van alle tijden. Bevolkingskrimp is de echte crisis. Ja, hahaha... CRISIS. Nog eentje. Nou, zet deze 700 dan maar in een container in de tuin van mevrouw Fresco. Zien we volgende week maandag wel weer verder. GeheimTip: in de kasteeltuin van Marcel van Dam is nog plek, en op het landgoed van Jan Terlouw passen er ook makkelijk 3 weken aan asielinstroom. Tot volgende week!