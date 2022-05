Geen waardeoordeel verder. Wij spugen er ook niet in. Maar dan alleen op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Want die maandag is voor gras maaien (Pritt), Medronho-proeven (Van Rossem, dat is dus niet drinken, maar een volkssport), schakelcursus op de simraceclub (Struikrover), de voetbaltraining met de lagere elftallen maar tegenwoordig steeds vaker schaken op Chess.com (Ronaldo), big macs eten (GU), de tennisclub (Mosterd) en stoeien met vechttijgers (Spartacus). Bovendien gaan we echt niet één van onze drie Premium-artikelen per maand opgeven om te lezen hoeveel Kontje Aars nou precies drinkt maar het zijn dus een PAAR GLAZEN WIJN PER DAG. Hij weet het zelf nog niet, maar dan ben je: een alcoholist. Cornald lijkt ons wel een gezellige alcoholist, maar toch, een alcoholist. Wij naar bijrijder.nl en ja hoor, het gedrag van Cornald is RISICOVOL. Vanavond geen wijn voor de wedstrijd, hè Corn! Grappig feitje: bij de afdeling Paarse Broek van GeenStijl werkt ook een jongen die Cornald heet. Hij drinkt ook heel veel, vooral in het Okura.