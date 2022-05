De Profeet van Molenbeek heeft de zon van het Iberisch schiereiland verruild voor de gure wind op het eiland Albion. Safari Eurabia zoekt de islam, maar struikelt in Dewsbury zo het decor van Midsomer Murders in

Dewsbury, prachtig gelegen in het pastorale graafschap West Yorkshire, zou het perfecte decor kunnen zijn voor een aflevering van Midsomer Murders. Bijna de helft van de bevolking is “Asian” en het zou gewenst zijn als in het kader van de door ITV verordonneerde diversiteit, de roomblanke DCI John Barnaby en de spierwitte DS Jamie Winter vervangen zouden worden door twee Bollywoodesque lesbische actreutels van kleur, bij voorkeur in een rolstoel.

Of voor mijn part door een koppeltje non-binaire eskimo's, want die komen immers ook uit Azië.

De moord hoeft de nieuwe producer van de serie - de vorige werd ontslagen nadat hij had verklaard dat zijn programma het laatste bastion van Englishness was - niet eens te verzinnen want een jaar of wat geleden werd in het lommerrijke Crow Nest Park de 17-jarige Amar Aslam beroofd, gekopschopt en met een metalen staaf tot pulp gemept door vier jongeren.

Enige probleempje voor de sensitivity reader van het script voor deze aflevering van Midsomer Murders: de tot levenslang veroordeelde daders heten Amin Hussain Ali, Asif Khan, Ibrar Hussain en Hassan Ali Rehman. Maar goed, van die vier “Asians” kan ITV dan wel skinheads maken. Dat is een piece of cake voor de casting director want de andere helft van de bevolking van Dewsbury bestaat uit white trash and chavs. Probleem opgelost!

In de categorie Islam en Mohammedaanse Aangelegenheden haalde Dewsbury, ooit een van de meest welvarende textielsteden van het Verenigd Koninkrijk, wel vaker de internationale pers: de 17-jarige Talha Asmal blies zich op in Irak en de jongste Engelse suicide bomber ooit kwam uit dit slaperige stadje. Je zou de recrutie van deze knul ook een vorm van groomen noemen, immers een “Aziatische” specialiteit. En we hebben er nog eentje voor de Guiness Book of Records: de jongste veroordeelde terrorist van Groot-Brittannië, Hammaad Munshi, komt hier vandaan. Hij werd in 2006 gearresteerd - hij was net 16 - terwijl hij van de plaatselijke supermarkt naar huis liep met twee zakken kogellagers - een belangrijk onderdeel van een zelfmoordvest. De politie vond later een gids voor explosieven en aantekeningen over martelaarschap in zijn slaapkamer.

Last but not least: Mohammad Sidique Khan, de mastermind van de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005, verhuisde van de wijk Beeston in Leeds naar de wijk Lees Holm in Dewsbury en ging daar lekker boys voor de jihad groomen.

Op de een of andere manier neemt het lot mij wederom in de maling want als ik door Beeston wandel gebeurt er helemaal nix nakkes nada. De eigenares van mijn knusse hotelletje, The Heath Cottage, had mij verzekerd dat ik beslist niet naar Lees Holm en al helemaal niet naar de mohammedanenenclave Savile Town moest gaan. Opvallend aan alle hotelletjes die ik bezocht: altijd en overal tapijt, tot in de badkamer, en altijd een ligbad. Nou niet bepaald een paradijs voor tere zieltjes met smetvrees dus. The Heath Cottage ligt ook nog eens recht tegenover een ‘gothic” kerkhof, de perfecte locatie voor een shoot van de Hammer House of Horror.

Volgens de yellow papers én de eigenares van mijn hotel (type Polly uit Fawlty Towers) zou Lees Holm dus een no-go area zijn.

Not.

Ik zie een vrouw in een boerka langs de pittoreske Calder and Hebble Navigation-waterweg hobbelen, en even later twee mohammedanen met tulband en jurk. Wellicht gaan die bidden in de bossen langs het water of gewoon een lekker partijtje worstelen, op zijn Turks. Verder natuurlijk de curry take away, de apotheek, een paar vage islamitische instellingen en twee winkeltjes vol met truttige Engelse prullaria, leuk voor nichten en oude wijven. Tip van Tuur: een huisje met betegelde voortuin doet hier nog geen ton Engelse ponden. En overal zie ik de treurigmakende restanten van de ooit florerende textielindustrie. Dewsbury was beroemd voor zijn shoddy en dat moest ik even opzoeken: wol gefabriceerd uit wollen vodden en afval der spinnerij en weverij, wordt met nieuwe wol versponnen en verweven. De weefsels zijn moeilijk van die van nieuwe wol te onderscheiden, doch veel minder duurzaam.

Zo, dan weet u dat ook weer.

De levensgevaarlijke wijk Savile Town is zo mogelijk nog suffer en saaier dan Lees Holm. Het enige opvallende gebouw is de Markazi-moskee, die 4.000 gelovigen kan herbergen. De moskee is het Europese hoofdkwartier van Tablighi Jamaat, een wereldwijde bijzonder enge ultraconservatieve club die ervan overtuigd is dat Britse normen en waarden een bedreiging vormen voor moslims. Een van Tablighi Jamaats belangrijkste pleitbezorgers, de geleerde Ebrahim Rangooni, heeft verklaard dat het doel van de beweging is om moslims te redden 'van de cultuur en de beschaving van de joden, de christenen en andere vijanden van de islam, op dezelfde manier als u hen zou redden uit de klauwen van een leeuw of een wolf'.

De moskee werd in de jaren tachtig gebouwd met Saoedi-Arabisch geld op een stuk land waar de plaatselijke bowlingclub stond en de lokale bevolking hun volkstuinen verzorgde. Ik hoor de lezer al cynisch roepen: 'Maar wat is dat dan toch, die islamisering?

Nou, het duurde niet lang of een zomergala vlakbij de moskee werd geannuleerd door raadsleden omdat de biertent een belediging zou zijn voor moslims. En in het plaatselijke ziekenhuis hielpen verpleegsters de bedden van patiënten om te draaien in de richting van Mekka, de heiligste stad van de islam, zodat de patiënten op de juiste manier konden bidden.

Is er dan niks leuks te melden over Dewsbury? Jawel, er is een prachtig Victoriaans stadhuis, perfect ontworpen voor Händels Messiah door



koor en symfonieorkest maar kafir Händel zal binnenkort ook wel gecanceld worden wegens kwetsend voor mohammedanen. En Wallace “and the band played on” Hartley, kapelmeester op de Titanic, komt uit Dewsbury! Zijn beroemde viool keerde honderd jaar later terug naar Dewsbury!

Dan nog een leuke tip voor de producent van Midsomer Murders, al betreft het hier een bijna-moord. Op 19 februari 2008 werd de negenjarige Shannon Louise Matthews als vermist opgegeven in Dewsbury. De zoektocht naar haar was vergelijkbaar met die naar Madeleine McCann. Uiteindelijk werd Shannon een maand later werd levend en wel gevonden in het huis van de 39-jarige Michael Donovan. Donovan was de oom van Craig Meehan, de vriend van de moeder van het ontvoerde meisje, Karen Matthews.

De ontvoering was gepland door Karen en Donovan om geld te verdienen met de publiciteit. Donovan zou Shannon uiteindelijk hebben 'gevonden', en haar naar een politiebureau hebben gebracht en om het beloningsgeld op te eisen, dat dan weer zou worden verdeeld tussen Donovan en de moeder van het kind. Karen en Donovan kregen allebei acht jaar gevangenisstraf voor deze bijna perfect crime. Roflol!

En dan nog een laatste fait divers uit Dewsbury. Een 12-jarig meisje hing ooit een 5-jarige peuter op in een boom. Never a dull moment in Dewsbury! Bijna verdrietig neem ik daarom afscheid van het stadje en pak ik de trein naar Grooming Capital Rotherham. Wie ben ik dat ik dit allemaal mee mag maken?

En dan nu richting Rotherham...

