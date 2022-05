Ja die jubelstemming over dat de kleine geest Hoekstra fysiek boven die Oekraïense televisiekomiek uit torent tijdens de ontmoeting van de twee oligarchen is een beetje misplaatst maar deze projectie van het stokpaardjonkertje is ook wel heel ehm.. klein. En tegelijkertijd zo veelzeggend! Schnabbel Schimmelschnabbel is een grote denker, opgesloten in een klein lichaam en dat in een land van reuzen die op hem neer kijken. Op hem neer kijken bij de kofferband van Schiphol, op hem neer kijken in zijn vele bankreclames, zelfs op hem neer kijken toen hij gewoon stilletjes zat te zwijgen bij Op1. De grootsheid van Sander wordt miskend door zijn gebrek aan lengte en dat is allemaal de schuld van zijn onmacht om zich tegen zijn eigen bitterheid te verzetten die begon te gisten toen hij zijn eerste publieke tegenwind kreeg groeihormonen, steroïdevlees en een zuivelverslaving. Kennelijk mocht Sander vroeger op het kasteel in Twente alleen op zoethoutjes uit eigen moestuin bijten of zo - en daarom is ie nu nog kleiner dan Youp, wist u dat? Maar noem 'm niet klein, want dan wordt ie vilein! Zo. En nu even een glas melk drinken.