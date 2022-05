We moeten oefenen met die knokhelikopters (om precies te zijn: 301 Squadron van het Defensie Helikopter Commando met 40 deelnemers, 12 voertuigen en 4 Apaches en 2 Chinooks) maar het is allemaal ingewikkeld ingewikkeld OMDAT DE KOEIEN OP HOL SLAAN. We zullen even een scenario schetsen. Rusland valt Oekraïne binnen. Het is oorlog! In Nederland waant men zich veilig en denkt de bevolking dat het zo'n vaart niet zal lopen; ook willen Wopke Hoekstra en de andere kabinetsleden geen paniek zaaien onder de bevolking. En bovendien: volgens Jolanda is Zelensky een acteur. Maar dan toch: Rusland valt Nederland binnen! Verdomme! Russische bommenwerpers bestoken militaire vliegvelden en kazernes rond Den Haag. De Russische 11th Guards Air Assault Brigade (ook bekend van de Slag bij Hostomel) wordt van de kaart geveegd door de Nederlandse verdediging. Een poging van de Wagner Group om Mark Rutte te gijzelen faalt. Toch boeken de Russen, die Nederland in het zuiden zijn binnengevallen, successen. Omdat ze zich verkleed hebben als Nederlandse soldaten (ze hebben allemaal gaten in de kleding en schieten niet echt, maar roepen heel hard 'pang pang') krijgen ze de strategisch belangrijke spoorbrug bij Gennep in handen. Drie dagen lang vechten de dappere Nederlanders tegen de Russen! Terwijl er nog een handvol soldaten op de Grebbeberg liggen te knokken met akbarrende Kadyrovites vlucht Willem-Alexander in de Wajer 55 naar Engeland. Daar wordt hij ontvangen door koning Charles, omdat die oude bok dood is. Vervolgens wordt Breda geëvacueerd, waarop Russen met behulp van verraders als Dimitri Riphagen en Meinoud Rostov van Tonningen (zij krijgen 7 roebel 50) langs de deuren gaan om nazi's op te sporen. Veel nazi's worden opgepakt en naar vernietigingsgoelags gestuurd - van één dappere kindnazi bleef het dagboek bewaard, genaamd Mijn Strijd. Enfin, dan heeft Rusland er genoeg van. Er wordt een kernbom op Rotterdam gesmeten, afkomstig uit een Russische Tupolev-95's, en generaal Onno Eichelsheim kan niet anders dan in een schoolgebouw bij Rijnsoord de capitulatie te tekenen. En dan breken duistere tijden aan, met Superjank als Rijkscommissaris. Omdat: de koeien op hol sloegen. HET KAN DUS ALLEMAAL VOORKOMEN WORDEN ALS WE GEWOON BLIJVEN OEFENEN MET DIE HELIKOPTERS!