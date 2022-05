Maar kandidatenlijsten worden wel degelijk erkend in de kieswet, en die lijsten zijn ook bepalend voor wie er bijvoorbeeld een vacante zetel in mag nemen. Partijen zijn in de loop van de 19e eeuw ontstaan, dat is overal in Europa gebeurd en het is onvermijdelijk, tenzij je ze expliciet zou verbieden. Dat kan weer niet vanwege de vrijheid van vereniging.

Wel stemden we voor 1917 voor kandidaten namens een district. Maar ook in districtenstelsels ontstaan politieke partijen vanzelf, zij het dat hun greep op de parlementsleden wat minder is.